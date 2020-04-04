حكومة صنعاء تفرج عن عددٍ كبير من السجناء

وأوضح النائب العام أنه "تم الإفراج عن أكثر 1500 سجين منذ آذار/ مارس، من ذوي قضايا متعددة، بعد التأكد من حسن سيرتهم وسلوكهم وتقديم الضمانات اللازمة".

وأشار إلى أن "مجموعة من المفرج عنهم، هم من المسجونين احتياطاً ضمن قضايا غير جسيمة، والبعض منهم قضى ربع المدة مع أخذ الضمانات اللازمة".

وأضاف العزاني "يوم أمس أُفرج عن ما يقارب 400 شخص، بعد تنفيذ المدة المحكوم بها عليهم".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق، إنه "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين"، خاصةً في ظل الخوف من تفشي فيروس كورونا في اليمن.

المصدر: وكالات