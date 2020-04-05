  1. السياسة
٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٤٨ ص

اليمن .. مصرع قادة ألوية بارزين بقوات التحالف في مأرب

اليمن .. مصرع قادة ألوية بارزين بقوات التحالف في مأرب

لقيت قايادات عسكرية بارزة في قوات تحالف العدوان السعودي السبت، مصرعها جراء محاولة زحف فاشلة باتجاه معسكر كوفل في مأرب.

وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب لـ "وكالة الصحافة اليمنية" بأن العقيد محمد كامل الذيفاني قائد "اللواء 310"، والعميد خالد الجماعي قائد "اللواء 72" ، وحميد المسوري رئيس عمليات "اللواء 310" لقوا مصرعهم مع عدد كبير من الضباط والجنود في المواجهات التي شهدها جبل كوفل بصرواح مأرب.

وأوضحت المصادر بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنت من التصدي لزحف كبير من قوات التحالف، باتجاه جبل كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأضافت المصادر بأن القوات الغازية تلقت خسائر فادحة في العتاد والأرواح أثناء هجومها الفاشل على جبل كوفل.

وأكدت المصادر بأن مشافي مأرب استقبلت أكثر من 80 قتيل ومصاب من صفوف قوات التحالف.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية

رمز الخبر 1903185

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