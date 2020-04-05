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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:١٢ م

جنوب السودان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

جنوب السودان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات جنوب السودان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأعلنت جمهورية جنوب السودان اكتشاف أول إصابة مؤكدة لفيروس "كورونا" في البلاد، جاء ذلك على لسان نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.

و کشفت جمهورية جنوب السودان الیوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لسيدة قادمة هولندا.

وکالات

رمز الخبر 1903197

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