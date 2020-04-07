قائد الثورة الاسلامية سيلقى خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان

واوضح المصدر نفسه في بيان اليوم الثلاثاء، ان الخطاب التلفزيوني لسماحة قائد الثورة الاسلامية سيتم بثه مباشرة وبعدة لغات، عند الساعة 11 من صباح الخميس (9 نيسان / ابريل 2020) وعبر قنوات الاذاعة والتلفزيون الوطنية وايضا الموقع الاعلامي الالكتروني "KHAMENEI.IR" وموقعي اينستاغرام وتويتر للتواصل الاجتماعي.