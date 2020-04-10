  1. الإجتماعي
١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:٤٢ ص

إيران تؤكد وقوفها إلى جانب تركيا واستعدادها لنقل تجاربها المكتسبة لمواجهة "كورونا" في هذا البلد

إيران تؤكد وقوفها إلى جانب تركيا واستعدادها لنقل تجاربها المكتسبة لمواجهة "كورونا" في هذا البلد

اجرى رئيس مكتب رئيس الجمهورية "محمود واعظي" محادثات هاتفية مع وزير المالية والخزانة التركي "برات آلبايراك" حول احدث الاليات لمواجهة فيروس كورونا في البلدين، معلنا استعداد ايران لتزويد تركيا بالخبرات المكتسبة في هذا المجال.

واكد واعظي وآلبايراك في مباحثاتهما الهاتفية يوم الخميس ضرورة اجراء مشاورات مكثفة بين وزيري الصحة للبلدين، واشارا الى ضرورة تبادل الخبرات على صعيد مكافحة مرض كورونا.

واشاد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمساعدات الانسانية التركية لايران وقال، ان ايران على استعداد لتقديم مختلف انواع الدعم ونقل خبراتها لتركيا على صعيد مواجهة كورونا.

واعرب الجانبان خلال مباحثهما الهاتفية عن ارتياحهما للخطوات المؤثرة المتخذة على صعيد تنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين واعلنا استعداد جمارك البلدين لنقل السلع على مدار الساعة في ظل الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية .

كما اكد واعظي وآلبايراك في الوقت ذاته ضرورة تسهيل التبادل بين تجار البلدين في الظروف الراهنة والتوصل الى بروتوكول صحي دقيق .

رمز الخبر 1903298

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي