الحوثي ينصح تحالف العدوان بالتعامل بجدية مع الحلول الشاملة

وقال محمد علي الحوثي لقناة المسيرة، قدمنا رؤيتنا للمبعوث الأممي صباح الثلاثاء، واتفقنا على أن ينقلها للطرف الآخر، لافتا إلى أن الطرف الآخر يفهم دائما أن ما نقدمه يأتي من موقف ضعف فيذهب للتصعيد.

وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن السعودية تتحمل مسؤولية نتائج الحصار، وأن ما يقدم لا يفي بالحق القانوني للشعب اليمني بعد تدميره والاستمرار في حصاره.

وأكد الحوثي أن من يقتل الشعب اليمني لا يمكن أن يكون مساعدا له، مبينا أن الشعب اليمني كشف بصموده الولايات المتحدة وأدواتها الذين تسببوا بأكبر مأساة إنسانية.