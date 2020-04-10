موازين المعركة في اليمن تغيرت/التحالف السعودي الامريكي في مأزق حقيقي بعد خمسة اعوام

وکالة مهر للانباء - محمد مظهری: اعلان مفاجئ وغیر مسبوق للسعودیة علی الیمن بوقف اطلاق النار لمدة اسبوعین علی مستوی البلاد فی خطوة تمهیدیة قد تنهی العدوان المستمر منذ 5 سنوات وادی وفقا لاحصائیة وکالة رویترز الی سقوط اکثر من 100 الف شهید وانتشار الجوع والمرض.

المتحدث باسم قوات تحالف العدوان العمید الرکن ترکی المالکی قال إن هذه الخطوة تهدف إلی تسهیل إجراء المحادثات التی یرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غریفیث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مشیرا الی ان القرار اتخذ ایضا لتفادی تفش محتمل لفیروس کورونا فی الیمن وأضاف المالکی أن وقف إطلاق النار الشامل فی الیمن سیبدأ لمدة أسبوعین اعتبارا من ظهر الیوم الخمیس بالتوقیت المحلی قابلة للتمدید.

وفی خطوة متقدمة علی تحالف العدوان السعودی اعلنت حرکة انصارالله عن تقدیم رؤیة شاملة حصلت قناة العالم علی نسخة منها لانهاء العدوان السعودی وفک الحصار المفروض علی الیمن.

النسخة تدعو الی وقف شامل ونهائی للعدوان ووقف کافة الاعمال العسکریة البریة والبحریة والجویة کما تدعو مجلس الامن الی اصدار قرار بهذه الوثیقة عقب التوقیع علیها تحت اشراف الامم المتحدة لرفع الیمن عن البند السابع وما یترتب علیه وتطالب الوثیقة بانهاء التواجد الاجنبی علی جمیع الاراضی الیمنیة وجزرها وموانئها واجوائها.کما تدعو الامم المتحدة الی دعم اعلان وقف اطلاق النار وادانة من یخترقه.والعمل الجاد علی فک الحصار البری والجوی والبحری واتخاذ التدابیر الایلة الی معالجات الاقتصادیة والانسانیة.

المتحدث باسم الحرکة اکد محمد عبد السلام ان صنعاء أرسلت إلی الأمم المتحدة هذه الرؤیة الشاملة التی تتضمن نهایة للعدوان وفک الحصار المفروض علی الیمن.معتبرا ان هذا المقترح سیضع الاسس الخاصة باجراء حوار سیاسی وفترة انتقالیة.

الامم المتحدة رحبت بقرار تحالف العدوان السعودی ودعا المبعوث الاممی الی الیمن مارتن غریفیث الی انتهاز هذه الفرصة والوقف الفوری لکافة الاعمال القتالیة باقصی سرعة لتحقیق تقدم باتجاه السلام الدائم.

ویری مراقبون ان عبثیة العدوان ومرور اکثر من خمسة اعوام علیه دون ان یحقق ای هدف من اهدافه ومحاولة التخلص من تبعاته هی الاسباب الرئیسیة التی دعت السعودیة الی هذا الاعلان للتخلص من المستنقع الذی ورطت نفسها به.

وفی هذا السیاق اجرت وکالة مهر للانبار حوارا مع الإعلامی الیمنی ومدیر البرامج السیاسیة بقناة المسیرة الیمنیة حمید رزق وفی ما یلی نص الحوار:

س. لماذا اعلنت قوى التحالف العدون وقف اطلاق النار في هذه الظروف؟ ما هي كواليس هذا القرار؟

ج: فبالمجمل تغيرت موازين المعركة ووجد التحالف السعودي الامريكي نفسه بعد خمسة اعوام في مأزق حقيقي ففي حال استمرت الحرب فلا افق واضح امام الرياض وواشنطن بل اكثر من ذلك صارت نتائج الحرب بعكس اهداف التحالف فكانت المبادرة السعودية بمثابة محاولة للنزول من الشجرة بطريقة مخادعة تتخفي وراء المشاعر الانسانية الزائفة بادعاء الحرص على توحيد الجهود لمحاربة وباء كورونا، قوى العدوان وصلت الى طريق مسدود واصبح استمرار الحرب بمثابة فضيحة كبيرة لنظام ال سعود ولرعاته من الامريكان والاوربيين ، علاوة على ذلك استمرار الحرب يمثل استنزاف كبيرة جدا للنظام السعودي على مختلف المستويات واذا اضيف الى ذلك ازمة انخفاظ سعر النفط في الاسواق العالمية ومستجدات انتشار وباء كورونا هذه عوامل مهمة حاصرت النظام السعودي وشددت الخناق عليه وفي ذات الوقت وهو الاهم باعتقادي ان مجريات المعركة في الداخل اليمني تغيرت بشكل كبير جدا فقد انتقل الجيش اليمني واللجان الشعبية من خندق الدفاع الى حالة الهجوم فتم استرداد مساحات واسعة من الاراضي المحتلة كما جرى في عمليات نصر من الله والبنيان المرصوص وامكن منهم وبات الجيش اليمني حاليا يضرب حصار على اخر معاقل مرتزقة السعودية في مدينة مارب وتجدر الاشارة ان احد اهم اسباب اعلان السعودية للهدنة المؤقته هو وقف زحف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجاه المحافظة الاكثر اهمية نظرا لاحتواءها على البترول والغاز والكهرباء وهي محافظة مارب علاوة على ذلك باتت المدن السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية والطيران المسير وقد تابع العالم ضربة ارامكوا وما خلفته من اضرار في الاقتصاد السعودي.

2. ولماذا اخترقوا القرار بشن هجمات على مختلف الجبهات وفقا لتصريحات العميد يحى سريع؟

من يعرف النظام السعودي وطريقة تعاطيه مع الحرب في اليمن لا يستغرب بل يتوقع بشكل حتمي وقطعي ان السعودية لن تفي بما تتلتزم به علنا ، وليست المرة الاولى التي تعلن السعودية هدنة ولا تلتزم بمضامينها وهناك عدد من الاسباب اولا تحاول استغفال الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحقيق تقدمات ميدانية كبيرة واختراقات عسكرية تعوض عن خساراتها المتواصلة، ثانيا تسعى السعودية الى اعادة ترتيب صفوف مرتزقتها قبل ان تعاود التصعيد في مختلف الجبهات، ثالثا الاعلان السعودي عن هدنة مؤقته لا يعدو كونه مناورة اعلامية لا علاقة لها بالواقع وتفتقر للجدية المطلوبة فلو كان النظام السعودي منسجم مع دعواته المعلنة لتعاطى ايجابيا مع رؤية اليمن للحل الشامل لوقف الحرب ورفع الحصار والبدء بعملية سياسية جديدة، رابعا يسعى النظام السعودي الى رمي الكرة في ملعب اليمن وتصويره امام المجتمع الدولي انه يرفض الالتزام بالهدنة ولاجل تحقيق الهدف السابق تمارس السعودية ومرتزقتها الخروقات والاستفزازات بغرض دفع الجيش اليمني الى ردود عسكرية يتم استغلالها للتاليب على اليمن وتصويره متعنتا ومصرا على استمرار الحرب والمواجهة، خامسا : تعاني جبهة التحالف السعودي الامريكي من تعدد وتشرذم الجماعات المسلحة وفي بعض الاحيان تفقد السعودية القدرة على السيطرة على ادواتها في الميدان وبالتالي يصعب عليها ضبط ايقاع مرتزقتها نتيجة الصراع المحتدم بين الادوات على الاموال والسلاح الذي توزعه السعودية، سادسا عندما تعلن السعودية اي مبادرات للتهدئة او وقف مزعوم لاطلاق النار هي بالاساس تتوجه بتلك المبادرات الى الرعاة الدوليين ولمحاولة تبييض صفحتها السوداء امام المجتمع الدولي ، وهي لا تهتم بتطبيق تلك المبادرات على الارض كونها غير مقتنعة بذلك ولا ترى ان وقف الحرب والعدوان يصب في مصلحتها ، فهي تمارس سلوك مزدوج ينافق المجتمع الدولي ويواصل تصعيده وحربه على الشعب اليمني.

3. هل تتوقع ان تصل اطراف المعركة الحالية في اليمن الى توافق طويل الامد؟

ج: لست متفاءلا بالتوصل الى هدنة طويلة الامد ، بل اني اتوقع احتدام المعارك في كافة المحاور والجبهات خلال الايام القادمة اكثر مما كان عليه الامر قبل الاعلان السعودي ، ولدينا تجارب في مرات سابقة كانت السعودية تتحدث عن تهدئة وفي ذات الوقت تطلق العنان لمرتزقتها لمحاولة تحقيق مكاسب على الارض الامر الذي يواجه بردود قوية فتعود حالة الاحتدام بشكل اشد ضراوة خاصة ان السعودية في كثير من الاحيان تهدف من وراء اعلان الهدنة الى التمهيد لاعمال تصعيد واسعة تستقبها بتحميل الجيش اليمني مسئولية عدم الاستجابة للهدنة وتعمل على تصوير تصعيدها وكأنه مجرد رد على التعنت اليمني وهذا غير صحيح طبعا، كما ان السعودية تسعى الى الخداع عندما تتجاهل رفع الحصار على اليمن وهو لون من الوان الحرب المستمرة والمتواصلة وما لم يتم رفع الحصار فنحن في اليمن نعتبر ان العدوان مستمر وبالتالي لا معنى لاي حديث عن هدنة او وقف لاطلاق النار.

4. ما هي اخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في اليمن؟



ج: من يعرف النظام السعودي وطريقة تعاطيه مع الحرب في اليمن لا يستغرب بل يتوقع بشكل حتمي وقطعي ان السعودية لن تفي بما تتلتزم به علنا ، وليست المرة الاولى التي تعلن السعودية هدنة ولا تلتزم بمضامينها وهناك عدد من الاسباب اولا تحاول استغفال الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحقيق تقدمات ميدانية كبيرة واختراقات عسكرية تعوض عن خساراتها المتواصلة، ثانيا تسعى السعودية الى اعادة ترتيب صفوف مرتزقتها قبل ان تعاود التصعيد في مختلف الجبهات، ثالثا الاعلان السعودي عن هدنة مؤقته لا يعدو كونه مناورة اعلامية لا علاقة لها بالواقع وتفتقر للجدية المطلوبة فلو كان النظام السعودي منسجم مع دعواته المعلنة لتعاطى ايجابيا مع رؤية اليمن للحل الشامل لوقف الحرب ورفع الحصار والبدء بعملية سياسية جديدة، رابعا يسعى النظام السعودي الى رمي الكرة في ملعب اليمن وتصويره امام المجتمع الدولي انه يرفض الالتزام بالهدنة ولاجل تحقيق الهدف السابق تمارس السعودية ومرتزقتها الخروقات والاستفزازات بغرض دفع الجيش اليمني الى ردود عسكرية يتم استغلالها للتاليب على اليمن وتصويره متعنتا ومصرا على استمرار الحرب والمواجهة، خامسا: تعاني جبهة التحالف السعودي الامريكي من تعدد وتشرذم الجماعات المسلحة وفي بعض الاحيان تفقد السعودية القدرة على السيطرة على ادواتها في الميدان وبالتالي يصعب عليها ضبط ايقاع مرتزقتها نتيجة الصراع المحتدم بين الادوات على الاموال والسلاح الذي توزعه السعودية: سادسا عندما تعلن السعودية اي مبادرات للتهدئة او وقف مزعوم لاطلاق النار هي بالاساس تتوجه بتلك المبادرات الى الرعاة الدوليين ولمحاولة تبييض صفحتها السوداء امام المجتمع الدولي ، وهي لا تهتم بتطبيق تلك المبادرات على الارض كونها غير مقتنعة بذلك ولا ترى ان وقف الحرب والعدوان يصب في مصلحتها ، فهي تمارس سلوك مزدوج ينافق المجتمع الدولي ويواصل تصعيده وحربه على الشعب اليمني./انتهى/