سنتوصل الى نقطة جيدة في مكافحة كورونا في حال إن التزم الشعب بالتعليمات

وأضاف روحاني في اجتماعه اليوم السبت مع رؤساء اللجان المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا: ان مايبعث على الارتياح هو ان الخبراء والاطباء الايرانيين استطاعوا ببحوثهم في الداخل وبتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الاخرى أن يتعرفوا الى حد كبير على سلوكيات فيروس كورونا وطرق مكافحته ، وهذا أمر مهم للغاية.

واشاد روحاني بخطوة وزارة الصحة بوضع منظومة لتسمية المشاغل والاعمال التي يُعاد استئنافها معتبرا ان هذا الاجراء يطمئن الى حد كبير بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة كورونا ، مع عودة هذه الانشطة والمشاغل الى العمل بالتدريج.

وقال: مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيتم تطبيقه بصورة تدريجية تحت اشراف وزارة الصحة ، مضيفا ان استئناف أنشطة المشاغل والأعمال الأقل خطورة لاتعني تغيير شروط التباعد الاجتماعي ولاتعني عدم الالتزام الدقيق بالتعليمات الصحية .

وتابع رئيس الجمهورية قائلا : ان المهم في المرحلة الجديدة لمشروع التباعد الاجتماعي هو أن هذا المشروع يتلائم مع الحياة التقليدية للايرانيين وينسجم في الوقت ذاته مع التعليمات الصحية المعتمدة في العالم.

واعلن روحاني ان وزارة الصحة والمعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية تلقتا توصيات مهمة لتقوية ومساندة الشركات المعرفية ومراكز الابحاث في كليات الطب ، لانتاج الدواء واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا ان الكفاءة العلمية للمتخصصين الايرانيين قادرة على التوصل لنتائج مهمة في هذا المجال.