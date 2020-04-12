الغارديان: أصبح ترامب تهديدًا للعديد من الدول الأوروبية

وواجه رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفشي فيروس كورونا في وصفه الوباء بأنه "خداع" ،انتقادات حادة داخل البلاد. ويعتقد شعب هذا البلد أن رد الفعل هذا غير كاف فيما اعتبره البعض الاخر بأنه غير مسؤول.

وافاد تقرير الغارديان انه وبفضل تصرفات ترامب ، تتكشف كارثة موازية أخرى في جميع أنحاء العالم الا وهي تحطم مصداقية اميركا كقائد وشريك آمن وجدير بالثقة وجدير بالاعتراف الدولي.

وكتب ستيفن والت ، أستاذ العلاقات العامة في جامعة هارفارد بالمملكة المتحدة: "إن استجابة إدارة ترامب الذاتية وغير المنضبطة وغير المتكافئة لفيروس كورونا ستكلف ترليونات الدولارات والموت المحتوم لآلاف الأمريكيين".

واضاف انه لن يكون الضرر الوحيد الذي ستعاني منه الولايات المتحدة. ما وراء شعار "دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (شعار حملة ترامب الانتخابية) ، سيحطم هذا الفشل السياسي مصداقية أمريكا كدولة تعرف كيف تحرك الأمور إلى الأمام بشكل فعال.

وحذر أستاذ جامعة إنجلترا من أن هذا التغيير غير المرغوب فيه قد يكون دائمًا.