  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥١ م

الغارديان: أصبح ترامب تهديدًا للعديد من الدول الأوروبية

الغارديان: أصبح ترامب تهديدًا للعديد من الدول الأوروبية

اشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرلها الى طريق ادارة تفشي فيروس كورونا في اميركا وكتبت تقول أن إدارة ترامب أصبحت تشكل تهديدًا للكثير من الدول الأوروبية بسبب الإجراءات العدائية والمتهورة التي قامت بها إدارته في خضم تفشي فيروس كورونا.

وواجه رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفشي فيروس كورونا  في وصفه الوباء بأنه "خداع" ،انتقادات حادة داخل البلاد. ويعتقد شعب هذا البلد أن رد الفعل هذا غير كاف فيما اعتبره البعض الاخر بأنه غير مسؤول.
وافاد تقرير الغارديان انه وبفضل تصرفات ترامب ، تتكشف كارثة موازية أخرى في جميع أنحاء العالم الا وهي تحطم مصداقية اميركا كقائد وشريك آمن وجدير بالثقة وجدير بالاعتراف الدولي.

وكتب ستيفن والت ، أستاذ العلاقات العامة في جامعة هارفارد بالمملكة المتحدة: "إن استجابة إدارة ترامب الذاتية وغير المنضبطة وغير المتكافئة لفيروس كورونا ستكلف ترليونات الدولارات والموت المحتوم لآلاف الأمريكيين".
واضاف انه لن يكون الضرر الوحيد الذي ستعاني منه الولايات المتحدة. ما وراء شعار "دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (شعار حملة ترامب الانتخابية) ، سيحطم هذا الفشل السياسي مصداقية أمريكا كدولة تعرف كيف تحرك الأمور إلى الأمام بشكل فعال.

وحذر أستاذ جامعة إنجلترا من أن هذا التغيير غير المرغوب فيه قد يكون دائمًا.

رمز الخبر 1903344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي