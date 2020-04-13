ظريف يتناول مع نظيريه التركي والقطري آخر المستجدات السياسية على الساحة الأفغانية

وفي اتصاله الهاتفي الذي اجراه صباح اليوم الاثنين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو ، تناول ظريف ايضا آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم وضرورة تكاتف الجهود الدولية المشتركة لمواجهة هذه الجائحة.

وفي اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية حنيف اتمر امس الأحد ، أكد على ضرورة الوحدة بين مختلف الفصائل الأفغانية، وإرساء السلام والإستقرار في هذا البلد، وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما قدّم وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، مساء امس ، عرضا لجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية الدبلوماسية لحل الازمة السياسية في افغانستان والتقدم بعملية السلام فيها، لافتا الى تفاصيل لاتصالاته مع المسؤولين في هذا البلد ومن ضمنهم محمد اشرف غني وعبدالله عبدالله وحنيف اتمر.