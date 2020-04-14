رئيس الوفد الوطني اليمني: لن يقبل شعبنا أي حوار تحت الحصار والنار

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له بتويتر أن التجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار، ولن يقبل شعبنا تكرار أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس.

وأضاف أن أولوية شعبنا هي وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة ولا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق.

وكان رئيس الوفد الوطني قال أمس الاثنين إن تحالف العدوان لا يكف عن ترديد ما هو مثير للسخرية كدعاية ضبط النفس واتهام الجيش واللجان الشعبية بارتكاب خروق، مؤكدا أن إعلان العدوان المضلل لإيقاف إطلاق النار لم يتم أصلا بل تصاعد القصف الجوي وشن الزحوف، ولهذا فالعدوان مستمر وكذلك الحصار، وحق شعبنا اليمني أن يتصدى لذلك بكل ما أوتي من قوة.