ظریف: غطرسة أمیرکا وبلطجتها ضد الدول ومنظمة الصحة العالمیة تکلف حیاة البشر

وفی تغریدة له علی تویتر، کتب محمد جواد ظریف ان غطرسة أمیرکا وبلطجتها ضد الدول ومختلف المنظمات بما فیها منظمة الصحة العالمیة، تکلف حیاة البشر.

واضاف ظریف: ان العالم یتعلم فی الوقت الحاضر أمرا أدرکته إیران وخاضته خلال فترة طویلة: الغطرسة والتهدید والعنجهیة من قبل الإدارة الامیرکیة، لیس إدمانا فقط: إنها تقتل الناس.

وأشار إلی الخطة الأمیرکیة المسماة ممارسة الضغط الاقصی والتی تتبعها إدارة دونالد ترامب ضد ایران، وقال: مثلما الضغط الاقصی ضد ایران، فإن قطع تمویل منظمة الصحة العالمیة فی خضم وباء کوفید19، سیؤدی إلی وصمة عار دائمیة.

وکان ترامب قد هدد بقطع التمویل الأمیرکی لمنظمة الصحة العالمیة، متهما المنظمة بسوء الإدارة وکتم المعلومات فی الأزمة الناجمةن عن انتشار کورونا. وقد لاقی هذا القرار الأمیرکی إدانة من قبل وزارتی الخارجیة الصینیة والألمانیة.

وتفید معلومات موقع "وورلد اومتر" أن عدد المصابین بفایروس کورونا فی العالم قد تجاوز ملیونی شخص، فیما تجاوزت حصة أوروبا لوحدها اکثر من ملیون مصاب أی قرابة نصف عدد المصابین عالمیا.