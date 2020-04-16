إيران تشهد انخفاضا في عدد الوفيات جراء كورونا لليوم الخامس على التوالي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس ان عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 92 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى ۴۸۶۹ حالة.

وقد شهد عدد الوفيات انخفاضا لليوم الخامس على التوالي في البلاد، حيث بلغ السبت 125 والاحد 117 والاثنين 111 والثلاثاء 98 والاربعاء 94 .

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1606 حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى ۷۷۹۹۵ حالة.

واوضح بان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان ۵۲۲۲۹ شخصا واضاف، ان حالة 3594 من المصابين حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 310340 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19".