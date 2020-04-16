القوات المسلحة الإيرانية الأكثر تميزاً في المنطقة و العالم/ لماذا؟

نحن نعتقد أن الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بشكل عام لديها خصائص في البنيان تميزها عن جيوش العالم الأخرى وبالأخص الجيوش العربة وجيوش المنطقة، وهذا الإختلاف يرجع إلى بعض المكونات التي تفتقدها بعض الجيوش الأخرى أو أنها موجودة بشكلٍ ضئيل.

السياسيين في أمريكا يحتاجون إلى محفزات لقواهم البشرية، ليس من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ إنما لإبقائهم في الجيش وخاصة أن الجنود الأمريكان بقو في مناطق غرب آسيا لمدة طويلة وبدون أي هدف أو حافز إلا قتل الناس.

نشاهد في قنوات التلفزة التابعة لبعض الدول العربية مشاهد غريبة وعجيبة تشبه أفلام "هاليوود" تقوم بها قواتهم المسلحة في العروض، النظام المنضم، الأناشيد الحماسية صور الحكام العرب تتصدر العروض التي تعرض على شاشات التلفاز أما في الواقع فالعمل الذي تقوم به تلك الجيوش هو قمع المعارضين ليس إلا.

البعض الآخر يستأجرون الجيوش، وأيضاً وارداتهم العسكرية أكثر من الحاجات الأساسية اليومية لتلك البلدان، فالتكلفة العسكرية الباهظة لتلك الدول أماتت الجوانب العلمية والأسس الإقتصادية، والملفت للنظر أنه ليس لديهم الخبرة في إستخدام تلك الأسلحة الحديثة فيضطرون إلى إستئجار عناصر وجيوش أخرى تستطيع التعامل معها.

وفيما يتعلق بأكثر الدول الغربية فوضعهم ليس أفضل بكثير من وضع بعض الدول العربية، فجيوشهم تستخدم للمراسم الرسمية ووظيفتهم الأساسي تنظيم الحدود لا أكثر ولا يعلمون ماذا يفعلون فيما إذا تعرضوا لتهديد عسكري.

الفساد الأخلاقي والإنتحار والأخلاق الوحشية والجنون وغيرها هي سمة أساسية في الجيش الأمريكي وبعض الدول الأخرى، تواجد النساء في الجيش الأمريكي وجيش الكيان الصهيوني وبعض الدول الآوروبية فقط من أجل الإستغلال، يمكننا القول أن النساء في الجيش الأمريكي وجيش الكيان فقط لإضفاء طابع جنسي للجنود.

في بعض المجموعات السياسية، يعتبر الجيش وسيلة لقمع الشعوب وحفظ إستقرار سياسة الدولة وليس لحماية الشعب.

حرب ال6 أيام هي وصمة عار للجيوش العربية خلال تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، ولكن الملفت للإنتباه أنه وفي السنوات التي تلت تلك االهزائم، فصائل المقاومة الإسلامية الصغيرة استطاعت أن تجبر تلك الهزيمة التاريخية وأن تكسر إسطورة الكيان الصهيوني.

اليوم يتمتع الجيش والقوات المسلحة الإيرانية بالقوة على جميعالأصعدة وبالأخص أنه يتمتع بدعم الشعب ويتمتع بالإستقلالية.

النقطة المهمة والتي يتمتع بها الجيش الإيراني والقوات المسلحة هو تغيير مهمته بتغير الوضع فمثالاً عليه، ففي زمن الحرب لديه الجيش القدرة على الردع والدفاع وكل ما يتعلق بهذه المهمة، وفي زمان الصلح يمكن للجيش أن يشارك في الخدمات الإجتماعية والثقافية والخدمات العامة، وعليه فإن الجيش الإيراني يشارك في جميع الحوادث البلايا الطبعية والفجائية كجائحة كورونا مؤخراً فقد كان للجيش الإيرني التواجد الفعال في ساحات مكافحة كورونا.

الجيش الإيراني يتمتع بإديولوجية هامة أثرت في البعد المعنوي والتطور العسكري، فثقافة الشهادة إحدى الثقافات اللامعة والبارزة لديه، وعليه فإن إمكان ضعف هذه القوات ومللها وكلها ليس له وجود في قاموس القوات. /انتهى/