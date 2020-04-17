إیران تعلن اقترابها من السیطرة علی وباء کورونا المستشری

وقال وزیر الصحة العلاج والتعلیم الصحی فی تعلیق له علی تصریح لخبیر اقتصادی حول فیروس کورونا: ان اسلوب مواجهة ایران لوباء کورونا مختص بها، وهو اسلوب علمی ومطابق للمبادئ المنطقیة لمکافحة الامراض المعدیة.

واضاف نمکی: تمت ادارة الموجة الشدیدة لوباء کورونا فی البلاد، وقد اقتربنا من عتبة السیطرة علی الوباء فی معظم محافظات البلاد.

وتابع وزیر الصحة الایرانی قائلا: لقد قمنا فی ظل جهود دؤوبة بصیاغة مشروع "التباعد الاجتماعی الذکی" لنعمل عبر الاستئناف التدریجی للانطشة الاقتصادیة قلیلة المخاطر مع الالتزام الدقیق بالقواعد الصحیة، لتقلیل الضغوط علی اقتصاد البلاد خاصة قطاع الانتاج.

واردف یقول: ان جمیع الدول ومنظمة الصحة العالمیة لا جواب لها فی الرد علی السؤال التالی وهو ماذا سیفعل بنا فیروس کورونا خلال الاشهر القادمة.

واکد نمکی بانه یتعین علی جمیع العلماء فی مجال الاقتصاد والاجتماع وغیرهما الوقوف فی هذه الایام الصعبة الی جانب مدافعی الصحة فی البلاد للتوصل الی سبل اخری کی یرکز زملائی فقط علی قضیة صحة المواطنین ولیس الاقتصاد والسیاسة والثقافة والعلاقات الدولیة وغیر ذلک.