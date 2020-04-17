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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:١١ م

وزير الدفاع يعلّق على المزاعم بشأن مضايقات زوارق الحرس الثوري للأسطول الأميركي في الخليج الفارسي

وزير الدفاع يعلّق على المزاعم بشأن مضايقات زوارق الحرس الثوري للأسطول الأميركي في الخليج الفارسي

وصف وزير الدفاع الايراني، المزاعم الاميركية الاخيرة بشأن اقتراب زوارق إيرانية لسفن تابعة للاسطول الأميركي الخامس وتشكيلها مضايقات لها بأنها واهية ولا أساس لها من الصحة، معتبرا التواجد العسكري الاميركي في الخليج الفارسي بانه يؤدي الى اثارة التوترات في المنطقة.

وفي تصريح للمراسلين على هامش استعراض الخدمة للجيش الايراني صباح اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة  العميد امير حاتمي، في معرض اجابته على سؤال بشأن التطورات في الخليج الفارسي: ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو التواجد غير القانوني والعدواني للأميركيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا على حدودنا،وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأكد العميد حاتمي: : بالتأكيد شعبنا واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، نحن في بلادنا، وهم جاءوا (الاميركان) من الجانب الآخر من العالم لاثارة مشاكل لدول المنطقة بالتهديدات والحظر./انتهى/

رمز الخبر 1903431

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