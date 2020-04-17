وزير الدفاع يعلّق على المزاعم بشأن مضايقات زوارق الحرس الثوري للأسطول الأميركي في الخليج الفارسي

وفي تصريح للمراسلين على هامش استعراض الخدمة للجيش الايراني صباح اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي، في معرض اجابته على سؤال بشأن التطورات في الخليج الفارسي: ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو التواجد غير القانوني والعدواني للأميركيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا على حدودنا،وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأكد العميد حاتمي: : بالتأكيد شعبنا واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، نحن في بلادنا، وهم جاءوا (الاميركان) من الجانب الآخر من العالم لاثارة مشاكل لدول المنطقة بالتهديدات والحظر./انتهى/