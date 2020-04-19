ازاحة الستار عن منظومتي رادار "خليج فارس" و"مراقب" الاستراتيجيتين

وازاح الجيش الايراني صباح اليوم الاحد الستار عن هاتين المنظومتين بحضور القائد العام للجيش الايراني وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء، عبدالرحيم موسوي، وقائد قوة الدفاع الجوي بالجيش العميد ، علي رضا صباحي فرد.

ويذكر ان رادار "مراقب" هو مجموعة من رادارات التحكم الدقيقة ثلاثية الأبعاد ومزود بأحدث التقنيات ويعمل بمدى 400 كيلومتر.

وباستطاعة هذا الرادار الكشف عن الأهداف الجوية بدقة عالية جدا ورصد مجموعة متنوعة من الأهداف الصغيرة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة والطائرات المسيرة وطائرات الشبح.



وتم تصميم وتصنيع هذا الرادار بهدف المراقبة الجوية بعيدة المدى من قبل منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الدفاع الجوي وبالتعاون مع الشركات المعرفية وهو الآن جاهز للعمل التشغيلي.