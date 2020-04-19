تشكيل الدفاعات الجوية أدى تسارع وتيرة التطور لدى دفاعات الجيش

واضاف اللواء موسوي اليوم الاحد : نحن نشكر الباري تعالى لأن الدفاع الجوي الايراني اخذ بالتقدم السريع والكبير بعد تاسيس قوة الدفاع الجوي بتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة لتكون قوة مستقلة في الجيش والى جانب القوات المسلحة الايرانية.

وثمن القائد العام للجيش الايراني، دور الجامعات والشركات المعرفية والصناعات الدفاعية الوطنية في دعم قوة الدفاع الجوي لتحقيق هذه الانجازات.

واضاف : نحن نتطلع الى المضي قدما وبشكل مستدام نحو تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتاكيد سماحته على ان "الدفاع الجوي يقف في الخط الامامي".