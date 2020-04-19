مبعوث الخارجیة الایرانیة یجری محادثات مع کبار المسؤولین فی افغانستان

والتقی طاهریان فرد، الیوم الاحد فی کابول، الرئیس الافغانی محمد اشرف غنی والمشرف علی وزارة الخارجیة محمد حنیف اتمر ومستشار الامن القومی فی هذا البلد حمد الله محب وتباحث معهم حول التطورات السیاسیة والعلاقات بین البلدین والاسالیب المتبعة فی مکافحة تفشی فیروس "کورونا" فی کلا البلدین.

کما تباحث المسؤول الایرانی فی کابول حول مسار محادثات السلام والشؤون الاخری ذات الرغبة المشترکة.

ویشار الی ان العلاقات بین ایران وافغانستان قد شهدت نموا فی مختلف المجالات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة ودعم المسؤولون الایرانیون علی الدوام توطید العلاقات مع الحکومة والشعب فی هذا البلد.

وأعلنت دائرة الاحصاء المرکزی فی افغانستان، لدی نهایة العام الماضی (الایرانی انتهی فی 19 آذار/ مارس) ، عن تنمیة التبادل التجاری مع ایران وقالت ان هذا البلد کان المستورد الرئیسی للسلع من ایران والتی باتت أکبر شریک تجاری معه.