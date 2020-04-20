ايران ... 1،294 حالة اصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يناهز 59 و300 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و294 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 83 الف و505 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 91 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و209 شخصا.

وتابع: لحسن الحض لحد الآن قد تماثل 59 الف و273 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و389 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/.