وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد الرحيم الكيب إثر نوبة قلبية

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011، وتنحدر أصوله من مدينة صبراتة.

وعمل أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل الكيب عدة مناصب في جامعات دول الخليج الفارسي، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة. وترك ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة الليبية، وأسهم في تمويل حركة المعارضة خلال سنواته في الغربة، وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، كان يلقى أسرته التي بقيت داخل ليبيا، من خلال رحلاته إلى المغرب.

واختير الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي./انتهى/