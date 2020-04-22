وزراء خارجیة ایران وروسیا وترکیا یؤکدون علی الحل السیاسی لازمة سوریا

وعقد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف ونظیریه الروسی سیرغی لافروف والترکی مولود جاویش اوغلو اجتماعا علی شکل (تلی کنفرانس) الیوم الاربعاء وتباحثوا حول احدث المستجدات ذات الصلة بالشأن السوری والتطورات الجاریة فی المنطقة.
وبحث المجتمعون الوضع فی ادلب بشمال سوریا ولجنة الدستور وضرورة الغاء الحظر الاحادی لاسیما فی ظل ظروف تفشی فیروس کورونا ووضع حقوق الانسان وعودة المشردین.
وأکدوا علی ضرورة مواصلة التباحث والتنسیق علی ارفع المستویات بین البلدان الثلاثة الضامنة لمسار استانا باعتباره الاهم والاکثر تأثیرا علی صعید ایجاد حل للازمة فی سوریا.
کما أکد وزراء البلدان الثلاثة علی ایجاد حل سیاسی لازمة سوریا واحترام استقلالها وسیادتها الوطنیة وفصل الارهابیین عن المعارضین واستمرار عملیات مکافحة الارهاب.
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