روحاني يدعو الدول لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحظر الأمريكي غير الإنساني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنّأ روحاني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان عصر اليوم الاربعاء، الحكومة والشعب في تركيا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله بتضاعف البركات والخيرات في هذا الشهر الفضيل لكلا الشعبين الايراني والتركي وسائر الشعوب المسلمة الاخرى.

ونوه الى الصعوبات والمشاكل العديدة التي تعاني منها حكومات وشعوب العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، واصفا ايران وتركيا بأنهما دللتا على وقوفهما الى جانب إحداهما الاخرى في مختلف الاوقات العصيبة والمشاكل الصعبة "وينبغي تعزيز التضامن من خلال تعزيز التعاون فيما بيننا اليوم".

واكد رئيس الجمهورية على مواصلة الجهود بهدف توسيع وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين ايران وتركيا.

وقال "روحاني": يتعيّن علينا ان نبذل الجهود لاستمرار التجارة مع رعاية كامل التعليمات الصحية بين البلدين.

يتبع...