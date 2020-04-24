  1. إيران
٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٥ ص

وزارة الخارجية: ليس ثمّة قرار دولي يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

وزارة الخارجية: ليس ثمّة قرار دولي يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

وصف المتحدث باسم الخارجية "عباس موسوي"، استناد واشنطن الى القرار 2231 باعتبار إيران منتهكة لهذا القرار بسبب إطلاقها قمر نور الصناعي إلى مدار الأرض بانه في غير محله ولا يتفق مع الحقائق، مؤكدا انه "لايوجد اي قرار يمنع ايران من اطلاق قمر صناعي الى الفضاء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رفض عباس موسوي ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مساء يوم الخميس المواقف الاخيرة للولايات المتحدة بشأن الإطلاق الناجح والمدعاة للفخر للقمر الصناعي نور الى الفضاء  واستهجن تدخل هذا النظام في الشؤون الداخلية لايران معتبرا التقدم العلمي والتقني ولاسيما في حقل الجوفضاء بانه حق للشعب الايراني وقال انه  بالتأكيد ، مثل هذه التدخلات لن تعطل تصميم الشعب الإيرانية على التقدم.

وشدد موسوي أيضا على أنه لا يوجد قرار يمنع إيران من إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء ، والإشارة الأمريكية إلى القرار 2231 هي بالتأكيد في غير محلها وتتعارض مع الحقيقة والطريف ان القرار  2231 لمجلس الامن  تم انتهاكه من قبل اميركا عبر خروجها من الاتفاق النووي من جانب واحد  كما أنه يضغط علنا ​​على الدول المستقلة  الأخرى لتنقضه بشكل صارخ ./انتهى/

رمز الخبر 1903577

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