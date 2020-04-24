الغنوشي: سننتصر على كورونا مثلما انتصرنا على الاستعمار والاستبداد

وقال الغنوشي أنه على ثقة بأن الشعب التونسي سينتصر على وباء كورونا وستخرج تونس بعد رمضان أقوى من ذي قبل، أكثر تضامنا وأكثر تلاحما وأكثر وحدة وطنية.

وقال الغنوشي:"بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يُسعدني أن أتقدّم إلى كل التونسيّين والتونسيات بأحرّ التهاني والتباريك راجيًا من الله العليّ القدير أن يجعلهُ شهر الرحمة والمغفرة.

وتابع:"يحلّ علينا شهر رمضان هذه السنة ونحن في وضعية خاصة نوجّه عدوا شرسا والمطلوب أن نواجهه وأن نصمد في وجهه يدا واحدة".

كما أكد رئيس البرلمان على أن الوحدة الوطنية مطلوبة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى، ورمضان يقوّي فيها ايماننا ويقوّي فينا وحدتنا الوطنية وتضامننا وتلاحمنا، حسب قوله.

وأوضح الغنوشي أن الشعب التونسي يواجه عدوا واحدًا يستهدفنا جميعا ولا يفرّق بيننا، قائلاً:" مثلما انتصرنا على الاستعمار وانتصرنا على الاستبداد سننتصر بعون الله على هذا الفيروس ونجتاز هذه المحنة بنجاح."