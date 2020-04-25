تركيا..إحباط محاولة تسلل لمسلحين من حزب العمال الكردستاني

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم، أن قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لمسلحين من حزب العمال كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية "نبع السلام".

وأضاف البيان: "تم تحييد 20 عنصرا من الحزب إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة جماعات سوریة مسلحة تابعة لها، عملية عسكرية شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام"، لتطهير المنطقة من مسلحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة، حسب المزاعم التركية.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.