  1. السياسة
٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:١٦ ص

ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: واشنطن والرياض تدفعان منطقة الشرق الأوسط إلى سباق تسلح

ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: واشنطن والرياض تدفعان منطقة الشرق الأوسط إلى سباق تسلح

صرح ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن الولايات المتحدة والسعودية تعتبران قوتين أساسيتين "تدفعان منطقة الشرق الأوسط إلى الانغماس في سباق تسلح".

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "تقرير مركز SIPRI للتحليلات حول الإنفاق العسكري عام 2019 واضح تماما، تحتل أمريكا المرتبة الأولى في العالم، حيث أنفقت 732 مليار دولار في العام الأخير، ما يعادل نحو 3.4% من إجمالي إنتاجها الداخلي".

وأضاف روانجي أن السعودية تأتي، حسب التقرير المذكور، في المركز الخامس على صعيد العالم بتخصيصها 61.9 مليار دولار للإنفاق العسكري، ما يساوي نحو 8% من إجمالي إنتاجها الداخلي".

وأشار مع ذلك إلى أن إيران تأتي في المركز الـ18 عالميا وأنفقت 12.6 مليار دولار لتسليح نفسها، أي 2.3% من إجمالي إنتاجها الداخلي، وختم متسائلا: "وبالتالي من يدفع باتجاه سباق التسلح في المنطقة؟"./انتهى/

رمز الخبر 1903671

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