  1. السياسة
٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٤٤ م

الداخلية الايرانية تعلن تاييدها لنتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية

الداخلية الايرانية تعلن تاييدها لنتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية

اعلن وزير الداخلية الايراني "عبدالرضا رحماني فضلي"، اليوم الثلاثاء، بان نتائج الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية تم تأييد صحتها بدون اي خلافات.

وخلال اجتماعه عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحافظين في البلاد اليوم الثلاثاء قال رحماني فضلي، انه في هذه الدورة من الانتخابات كانت الشكاوى في حدها الادنى سواء في مجال دراسة الاهلية او اجراء الانتخابات وان تلك النسبة القليلة جدا (من الشكاوى والاعتراضات) لم تؤد الى نتيجة خاصة ونحن اعلنا النتيجة من دون اي خلافات تقريبا ومن ثم اكد مجلس صيانة الدستور النتائج النهائية.  

واوضح بانه تم في هذه الانتخابات اعتماد الالية الالكترونية في جميع مراحلها الـ 21 ما عدا فرز الاصوات واضاف، اننا لم نتوصل الى اتفاق مع مجلس صيانة الدستور فقط في مسالة فرز الاصوات الكترونيا ونامل بان نصل الى اتفاق بهذا الصدد بشان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النصفية القادمة.

وصرح بان الاختبارات التي اجريت للعمليات الالكترونية للانتخابات كانت ناجحة ومن ضمنها اجهزة تحديد الهوية ولم يكن هنالك اي صوت مكرر.

يذكر ان انتخابات الدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي جرت يوم 23 شباط /فبراير الماضي في كل انحاء البلاد وجرت بالتزامن معها الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في عدد من المحافظات./انتهى/

رمز الخبر 1903692

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