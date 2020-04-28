روحاني يؤكد ضرورة تنمية التعاون والمشاركة الاقليمية والدولية ونقل التجارب لمكافحة كورونا

وفي محادثات هاتفية، أشار حسن روحاني ونيكول باشينيان، مساء الثلاثاء، إلى انتشار فايروس كورونا في العديد من دول العالم والمشكلات التي تسبب بها هذا الوباء للحكومات والشعوب، وأكدا ضرورة تنمية التعاون والمشاركة الاقليمية والدولية ونقل التجارب بين البلدين في إطار مكافحة كورونا.

وبيّن الجانبان، أن ايران وأرمينيا باعتبارها بلدين جارين، ينبغي ان يبذلا المزيد من العون لبعضهما بعضا في هذا الظروف الصعبة، وأكدا أهمية أن يبذل مسؤولو البلدين في الحدود الجهود لإعادة تبادل السلع والتبادل التجاري الى حالته العادية بالتدريج مع المراعاة الدقيقة للتعليمات الصحية.

وأشار روحاني إلى نجاح ايران في سد الاحتياجات الداخلية من المواد الصحية والمعقمة وأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة المفراس والكمامات، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة حسب قدراتها، لتلبية احتياجات الدول الأخرى بما فيها أرمينيا في مكافحة كورونا.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، التهنئة إلى الحكومة والشعب الايراني بحلول شهر رمضان المبارك، وأشاد بالنجاح الذي حققته ايران في مجال مكافحة وباء كورونا والنتائج والآثار الإيجابية لذلك./انتهى/