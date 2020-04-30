حققنا نجاحا ملحوظا في مواجهة فيروس"كوفيد_19"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني، خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الوطنية اليوم الخميس من قبل وزارتي الطاقة واالزراعة في محافظة ايلام غرب ايران، عبر الفيديو كنفرانس.

وقال: لقد حققنا نجاحا ملحوظا مقارنة مع سائر الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا ولكن ينبغي علينا مواصلة جهدنا في اطار الاجراءات المحددة لاحتواء هذا المرض والحد من اعداد الاصابات والوفيات.

واكد روحاني، انه لا يمكن تحديد نهاية واضحة لهذا المرض، لذا على الجميع استمرار التعاون والتضامن فيما بينهم لمكافحة الفيروس؛ مضيفا ان جميع اركان البلاد بما في ذلك القوات المسلحة والكوادر الطبية والعلاجية والمؤسسات الاغاثية والمراكز الصناعية تقف الى جانب الشعب في هذا المسار.

وتابع، ان الجانب الاكبر من المسؤولية في مجال مكافحة كورونا تقع على وزارة الصحة، لكن سر النجاح يكمن في دعم وتعاون الشعب مع الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد.

واعرب عن الارتياح لانخفاض احصائيات الاصابات والراقدين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا، لافتا الى ان القسم الاكبر من اسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا اصبحت خالية، آملا بان تصبح كلها خالية وينعم الشعب بالسلامة والصحة. /انتهى/