ظريف يتناول مع نظيره الكوبي اخر المستجدات في العلاقات الثنائية والحظر الامريكي

وفي وقت سابق من يوم الخميس، جرت مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الايراني والمشرف على الخارجية الافغانية حول اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية وعملية الحوار السياسي في هذا البلد، فضلا عن مكافحة فيروس كورونا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهرات وكابول.

يضاف الى ذلك، استعرض وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني في اتصال هاتفي اخر اليوم، اخر التطورات السياسية على الساحة الافغانية والعلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد وقضايا الحظر.

وفي محادثاته (قبل ظهر يوم الخميس) مع وزير خارجية تركمانستان، تناول ظريف العلاقات الثنائية وقضايا اخرى بما فيها الحظر ومكافحة فيروس كورونا./انتهى/