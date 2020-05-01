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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ ص

البحرينيون يحيون اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية

البحرينيون يحيون اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية

أطلق المركز الإعلاميّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حملة إعلاميّة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ بمناسبة «اليوم الوطنيّ لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين».

الحملة التي انطلقت منذ أيّام دعت إلى إحياء هذا اليوم من أجل طرد الوجود العسكريّ الأمريكيّ الذي ينتهك سيادة البحرين واستقلالها، ويدعم النظام الخليفيّ ويسانده سياسيًّا وأمنيًّا في ارتكابه جرائم القتل بحقّ شعب البحرين، فالوجود الأمريكيّ هو ضمان لمواصلة نهب ثروات أبناء الشعب والعبث بمقدّرات البلد، والحيلولة دون أن يكون لهم الحقّ في تقرير مصيرهم.

البحرينيون يحيون اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية

وأوضح المركز الإعلاميّ في حملته أنّ المشاركة في فعاليّات هذا اليوم تؤكّد رفض الوجود العسكريّ الأمريكيّ في المنطقة، الذي يهدّد التعايش السلميّ بين شعوبها، كما تعدّ انتصارًا لجميع الشعوب المظلومة التي اكتوت بنار الإرهاب الأمريكيّ المدمّر.

وكان ائتلاف 14 فبراير قد دعا إلى المشاركة في فعاليات إحياء «اليوم الوطنيّ لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين»، والمقرّرة في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك في كلّ عام، والذي كان قد حدّده في بيان أصدره يوم الإثنين 29 مايو/ أيار 2017، وأكد أنّه انطلاق لمشروع لا تحدّده أطر زمنيّة، بل هو مشروع استراتيجيّ سيُعمل عليه بعزم وإرادة حتى تحقيق أهدافه النبيلة والمشروعة التي نادى بها أبناء الشعب منذ عقود./انتهى/

رمز الخبر 1903750

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