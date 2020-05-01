أميرعبداللهيان يحذر الحكومة الالمانية من تسمية حزب الله اللبناني بالإرهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون السياسية "حسين أمير عبد اللهيان" قال عبر حسابه على موقع "تويتر": قرار ألمانيا في تسمية حزب الله بالإرهابي خطأ استراتيجي.

وأضاف: "يعد حزب الله قسماً هاماً من المجتمع اللبناني، وهو ضمان للأمن وسيادة الأراضي اللبنانية وقسم من الحكومة اللبنانية والبرلمان".

هذا وقد ادان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" بشدة قرار الحكومة الالمانية في اتهام حزب الله بما وصفته "ترويج الكفاح المسلح بالوسائل الارهابية" وقال، "يتوجب على الحكومة الالمانية تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الارهابية الحقيقية".

وكانت وزارة الداخلية الالمانية قد اصدرت قرارا حظرت بموجبه جميع انشطة حزب الله في المانيا واعتبرته "منظمة ارهابية" حسب زعمها./انتهى/