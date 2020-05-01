جهانغيري: التغلب على كورونا لا ينحصر عند التحمل بل يتطلب فتح نظام التعليم بكل مستوياته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة أن ايجاد سبل لمواصلة التعليم في المدارس والجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا، مسؤولية وطنية كبيرة، معتبرا أن المعلمين والاساتذة والطلبة رفعوا راية التعليم والتعلم خفاقة في هذه الظروف.

وتقدم جهانغيري بالتهاني والتبريكات لكل المعلمين والاساتذة والمربين بمناسبة يوم المعلم ، مشيرا الى أن التربية والتعليم هما المرحلة الأولى للتنمية والتغلب على الصعاب، وأن المعلم هو المرشد الكبير في هذا الطريق .

واضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن سبيل المجتمع للخروج بسلامة من أزمة كورونا لاينحصر بالتحمل والمواجهة بل بفتح نظام التعليم بكل مستوياته، وهذه مسؤولية وطنية كبيرة.

ويصادف اليوم الجمعة، الاول من ايار/مايو يوم المعلم في ايران، ذكرى استشهاد العالم والفيلسوف الايراني العلامة آية الله الشهيد مرتضى مطهري والذي اغتيل ابان انتصار الثورة الاسلامية في ايران على يد جماعة زمرة "فرقان" الارهابية عام 1979./انتهى/