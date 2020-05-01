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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٣٦ م

سوريا: قرار ألمانيا بحق حزب الله وسام شرف له

سوريا: قرار ألمانيا بحق حزب الله وسام شرف له

أدانت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مؤكدةً أن "هذا يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية، وتبعيتها المذلة للسياسات الأميركية".

وأضاف مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، أن القرار "يعبّر بجلاء عن استمرار فقدان ألمانيا للسيادة والاستقلالية في سياستها الداخلية والخارجية، التي فُرضت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". 

ورأت الخارجية السورية في قرار الحكومة الألمانية "وسام شرف للحزب، واعترافاً صريحاً بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية، التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية".

من جهته، دان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية القرار الذي اتخذته ألمانيا بحق "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية، معلناً رفضه له.

وكانت برلين قد حظرت كل نشاطات حزب الله على أراضيها، مصنفةً إياه بأنه "منظمة إرهابية" ، وتلا ذلك مداهمات نفذتها السلطات الألمانية ضد "مشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في البلاد".

رمز الخبر 1903757

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