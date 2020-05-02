تفنيد خبر استشهاد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري في سوريا

وقال بيان اصدره الموقع الاعلامي لقائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: بعد نشر أنباء وشائعات لعدة مرات على التوالي من قبل بعض وسائل الإعلام العربية وإعادة نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، حول استشهاد العميد أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري في غارة جوية صهيونية على ريف حمص في سوريا، فنحن ننفي هذه الشائعات، ونؤكد ان العميد حاجي زادة في صحة تامة ويقوم حاليا بالمهام الحالية للقوة فضائية للحرس الثوري.

واشار البيان الى ان وسائل الإعلام المغرضة والمعادية المرتبطة بالاستكبار العالمي والانظمة الرجعية في المنطقة وأذنابهم في الفضاء الإلكتروني، يقومون من خلال سيناريو مكرر ومهترئ، ولعدة مرات على التوالي، بنشر شائعات وأخبار زائفة حول استشهاد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، ويسعون لتحقيق اوهامهم من خلال الشائعات ونشر أخبار مضللة.

وأكد البيان أن الاستشهاد هو الامنية النهائية للذين تلقوا تعليمهم في مدرسة عاشوراء وأعظم شرف للحرس الثوري، وان من الافضل لأعداء نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، عدم السخرية منهم عن طريق تجنب مثل هذه المسرات الزائفة.