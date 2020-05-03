قائد القوة الجوية للجيش يتفقد مجموعة الدفاع الجوي لجزيرة "خارك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة الجوية للجيش "العميد عليرضا صباحي فرد" أجرى اليوم الأحد، زيارة لجزيرة خارك الواقعة في مياه ايران الجنوبية حيث تفقد منظومة "مرصاد"، و"سراج" الصاروخية المواقع الدفاعية والصاروخية في هذه الجزيرة.

واذ قام بالاستطلاع على الأوضاع الميدانية للدفاع الجوي، اثنى بدرجة الاستعداد والتأهب لدى القوات، كما قام بتوجيه التوصيات اللازمة من أجل استمرار وتعزيز الاستعداد العسكري لدى هذه القوات.

واعتبر قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، جزيرة خارك رمزا للصمود والمقاومة في تاريخ الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988 وقال، ان جزيرة خارك بصفة محطة استثنائية لتصدير نفط البلاد تعرضت خلال اعوام الدفاع المقدس الثماني الى 2834 هجوما جويا وصاروخيا الا ان رجال الدفاع الجوي العظام دافعوا ببسالة حتى اخر قطرة من دمائهم امام هذه الهجمات وسجلوا باسمهم صفحة ذهبية من الرجولة والشجاعة في سجل التاريخ./انتهى/