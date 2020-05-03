سلطات كردستان العراق تعلن فتح ثالث معبر حدودي مع إيران

وأفاد مصدر مسؤول في مديرية جمارك كردستان العراق إن "مديرية الجمارك أعادت فتح معبر "بيشته سرتك" الحدودي مع إيران أمام"الحركة التجارية".

وأشار إلى، أن”الحركة التجارية في كلا الاتجاهين؛ تسير طبيعيا مع الالتزام بالإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا“.

ويعتبر هذا ثالث معبر يعاد فتحه مع إيران، حيث أعلنت سلطات كردستان العراق في 28 نيسان/ أبريل الماضي، إعادة فتح معبرين سابقين مع إيران أمام حركة التجارة هما ”تويله“ و”كيلي“.

وفي 21 شباط الماضي، أغلقت السلطات الأمنية في كردستان المعابر الثلاثة إضافة إلى 7 منافذ أخرى مع إيران، في مساعٍ لاحتواء كورونا.

وحتى مساء السبت، سجل العراق 2219 إصابة بكورونا، بينها 95 وفاة و1473 حالة تعاف.