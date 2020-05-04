خروقات جديدة لوقف اطلاق النار من قبل قوى العدوان في اليمن

واستهدفت قوى العدون في الساعة الاولى من صبيحة اليوم الاثنين الرابع من مايو عددا من مناطق مدينة الحديدة، كما استهدفت بصاروخين موجهين لمنزل مواطن في شارع الـ50 بمدينة الحديدة، فضلا عن حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

كما قامت جرافتان عسكريتان تابعتان لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتاليه شرق مدينة الشباب في شارع ال90.

يشار الى ان غرفة عمليات ضباط الارتباط لمراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة سجلت 109 خروقات خلال ال24 ساعة الماضية ارتكبتها قوى العدوان بينها تحليق طيران الاستطلاع و قصف مدفعي على عدد من المناطق في محافظة الحديدة.