جهانغيري يشارك في مراسم لإطلاق مشروع لبناء منازل للمعلمين في 11 محافظة ايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الايراني جهانغيري، قال في كلمته لدى المراسم، ان الكوادر الانسانية يتم تنشئتها على يد المعلمين في البلاد والذين ينبغي منحهم الاولوية في الاستثمار، وهنّأ شريحة التربية والتعليم في البلاد بمناسبة اسبوع المعلم، عادّاً الجميع يحملون ديناً في أعناقهم للمعلمين.

ونوه الى ان المجتمع يسير باتجاه تحقيق التنمية بفضل جهود المعلمين، عادّا التقدم الناجز في البلاد رهن بمساعي هذه الشريحة، ولفت الى ان الاستثمار في قطاع التربية والتعليم يترك تأثيراته على جميع شؤون البلاد بصورة مباشرة حيث تحقق الحكومات النتائج المتوخاة عبر الاستثمار في هذا القطاع.

واعتبر النائب الاول للرئيس الايراني، ان المستوى المعيشي لشريحة المعلمين كانت تشكل هاجسا للحكومة على الدوام والتي بذلت جهودها في هذا المجال قدر المستطاع./انتهى/