خانزادي: أحدث المعدات العسكرية في العالم مثبتة على العوامات والغواصات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الادميرال حسين خانزادي اجرى امس الاثنين زيارة للمنطقة الاولى لدى القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، حيث تفقد عمليات الصنع والصيانة للمعدات في المعامل التابعة لمنظمة الصناعات البحرية.

وفي اشارة الى اعتماد الكوادر والمتخصصين في منظمة الصناعات البحرية على المعرفة والقدرات الذاتية قال خانزادي: اكثر المعدات والاجهزة العسكرية حداثة في العالم مثبتة حاليا على العوامات والغواصات التابعة للقوات الايرانية، وهذا الاكتفاء الذاتي ناجم عن الجهود المتواصلة للقادة و الكوادر.

كما واجرى قائد القوة البخرية برفقة مساعده في الشؤون الصناعية الادميرال رستكاري زيارة لمجمع "الشهيد درويشي" للصناعات البحرية وتفقد عن كثب عمليات الانتاج ونمط تطور المشاريع في هذا المجمع.