  1. الإجتماعي
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٥٦ م

الرئيس روحاني: الكوادر والأطقم الطبية تحملت العبء الأكبر لفيروس كوفيد 19

الرئيس روحاني: الكوادر والأطقم الطبية تحملت العبء الأكبر لفيروس كوفيد 19

ذكر رئيس الجمهورية، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أنه "أظهر الشعب الايراني أفضل مرونة امام ضغط كورونا ويمكننا تسجيله في أخلاق المجتمعات، بينما اضطرت بعض البلدان إلى استخدام الأسلحة لمنع الناس من مغادرة منازلهم".

واضاف الرئيس روحاني مساء اليوم الثلاثاء في حفل إحياء يوم المعلم أنه بالإضافة إلى فيروس كورونا ، كان شعبنا تحت ضغط الحظر وأبدا افضل مقاومة ومرونة وبامكاننا ان نسجل اخلاق شعبنا هذه في اخلاق المجتمعات.

و وجّه رئيس الجمهورية وزارة الصحة والمحافظين بمتابعة تنفيذ هذا القرار الذي وصفه ملزما لكافة المدن في انحاء البلاد.

واكد انه بناء على القرارات الصادرة خلال الاجتماع الاخير للجنة مكافحة فيروس كورونا، سيتم اقامة مراسم ليالي القدر المباركة بمشاركة اعداد معينة مع رعاية الفرز الصحي وفي اماكن خاصة؛ داعيا الاذاعة والتلفزيون الى المساهمة في احياء هذه المناسبة العظيمة عبر الفضاء الافتراضي لينعم المواطنون باجوائها الروحانية./انتهى/

رمز الخبر 1903877

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي