الرئيس روحاني: الكوادر والأطقم الطبية تحملت العبء الأكبر لفيروس كوفيد 19

واضاف الرئيس روحاني مساء اليوم الثلاثاء في حفل إحياء يوم المعلم أنه بالإضافة إلى فيروس كورونا ، كان شعبنا تحت ضغط الحظر وأبدا افضل مقاومة ومرونة وبامكاننا ان نسجل اخلاق شعبنا هذه في اخلاق المجتمعات.

و وجّه رئيس الجمهورية وزارة الصحة والمحافظين بمتابعة تنفيذ هذا القرار الذي وصفه ملزما لكافة المدن في انحاء البلاد.

واكد انه بناء على القرارات الصادرة خلال الاجتماع الاخير للجنة مكافحة فيروس كورونا، سيتم اقامة مراسم ليالي القدر المباركة بمشاركة اعداد معينة مع رعاية الفرز الصحي وفي اماكن خاصة؛ داعيا الاذاعة والتلفزيون الى المساهمة في احياء هذه المناسبة العظيمة عبر الفضاء الافتراضي لينعم المواطنون باجوائها الروحانية./انتهى/