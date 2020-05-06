الأمن الإيراني يقضي على خليتين إرهابيتين في محافظتي اذربيجان وكردستان

وأفادت العلاقات العامة لوزارة الامن بأن عناصر الوزارة في دائرتي اذربيجان وكردستان تمكنوا من رصد خليتين إرهابيتين تابعتين لإحدى الزمر الإنفصالية والقضاء عليهما بعد تسللهما من الإقليم المجاور بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.

ونفذت قوات وزارة الامن عمليات استخباراتية مؤثرة اعتقلت على أثرها 16 من العناصر الارهابيين وضبطت ليدهم قطعتي سلاح كلاشينكوف وقطعة سلاح مسدس وقنبلتين يدويتين و7 مخازن للرصاص و240 رصاصة مع أدوات ومعدات للتفجير.

الجدير بالذكر، أن زعيم هذه الزمرة الإنفصالية يقيم في أوروبا ويحظى بدعم من إحدى الأنظمة العربية الرجعية.

كما أن بعض الارهابيين الذين تم القبض عليهم، كان لهم في دور اغتيال المواطنين الابرياء وابتزاز المنتجين والتجار في غرب إيران. وكانت أحدى هاتين الخليتين الارهابيتين قد اغتالت نجل أحد مؤيدي النظام الاسلامي.