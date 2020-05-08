وفيتان و 13 اصابة نتيجة وقوع هزة ارضية في شرق طهران

وافادت التقارير الواردة بان حالتي الوفاتين والاصابات الـ 13 حدثت بسبب الخوف واسراع هؤلاء الافراد في الهرب للتوجه الى الاماكن المفتوحة والآمنة.

ويذكر ان الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من مركز الزلزال خرجوا الى الشوارع والساحات والاماكن المفتوحة خوفا من هزات ارتدادية قوية.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في عمق 7 كم تحت الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 وفي الساعة 00:48:21 بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران والتي تقع شرق العاصمة

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهرن ان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.