  1. السياسة
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٩ م

طلاب جامعة المعلمين يجددون مثاقهم مع قائد الثورة الاسلامية

طلاب جامعة المعلمين يجددون مثاقهم مع قائد الثورة الاسلامية

جدد اكثر من 10 آلاف طالب بجامعة المعلمين العهد مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ، في نشر العلوم المفيدة للجيل الجديد.

واكد الطلاب في رسالة بعثوها الى قائد الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة سماحته لجامعة "فرهنكيان" (لإعداد المعلمين)، ان هناك اليوم جيل جديد من المعلمين في الطريق ، جيل يسعى إلى نية التحول من أجل اقامة صلاة العدل وغرس بذور التحول في عقولهم وقلوبهم حتى تزدهر الشجرة المثمرة لنظام التربية والتعليم في البلاد، للعثور على مواهب ابناء هذا البلد وتطويرها.

وعاهد الطلاب على السعي وعدم التهاون حتى يصبح نظام التعليم في البلاد نظاما يربي الموحدين، وبذل الجهود في نشر العلوم المفيدة بين مواهب الجيل القادم، وتسليح انفسهم والجيل القادم بالتزكية والتعليم والكتاب والحكمة، من اجل اقامة العدل وكسر هيمنة نظام الكفر.

رمز الخبر 1903933

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