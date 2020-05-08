طلاب جامعة المعلمين يجددون مثاقهم مع قائد الثورة الاسلامية

واكد الطلاب في رسالة بعثوها الى قائد الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة سماحته لجامعة "فرهنكيان" (لإعداد المعلمين)، ان هناك اليوم جيل جديد من المعلمين في الطريق ، جيل يسعى إلى نية التحول من أجل اقامة صلاة العدل وغرس بذور التحول في عقولهم وقلوبهم حتى تزدهر الشجرة المثمرة لنظام التربية والتعليم في البلاد، للعثور على مواهب ابناء هذا البلد وتطويرها.

وعاهد الطلاب على السعي وعدم التهاون حتى يصبح نظام التعليم في البلاد نظاما يربي الموحدين، وبذل الجهود في نشر العلوم المفيدة بين مواهب الجيل القادم، وتسليح انفسهم والجيل القادم بالتزكية والتعليم والكتاب والحكمة، من اجل اقامة العدل وكسر هيمنة نظام الكفر.