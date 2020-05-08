مسقط تسلّم طهران ثاني شحنة من المعدات الطبية والصحية لمكافحة كورونا

في اطار العلاقات الودية والاخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان وفي سياق التعاون الوثيق بين البلدين في الشؤون الانسانية، وصلت الى طهران الشحنة الثانية من المساعدات الطبية والعلاجية التي قدمتها عمان الى ايران لمواجهة وباء كورونا.

ووفقا للتنسيق الذي تم من قبل السفارة الايرانية في مسقط ووزارتي الخارجية والصحة بسلطنة عمان، فقد تم شحن هذه المساعدات عصر الخميس في مطار مسقط وتم تسليمها الى المسؤولين الايرانيين فجر الجمعة بطهران.

واعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي عن شكره للحكومة العمانية، معتبرا ارسال هذه المساعدات مؤشرا على التعاون العميق والعلاقات المتنامية بين البلدين، وعبر عن أمله في مزيد من تنمية العلاقات الثنائية بين ايران وعمان.

ويبلغ وزن هذه الشحنة قرابة 40 طنا وتشمل على مواد صحية وعلاجية وادوية للوقاية من تفشي فيروس كورونا ومعالجة المصابين بهذا الفيروس.

يذكر ان عمان ارسلت الشحنة الاولى من المساعدات في 8 ابريل/ نيسان الماضي، وتم تسليمها الى جمعية الهلال الاحمر الايراني.

وفي هذا الصدد صرح مساعد السفير الايراني في مسقط، محمد توتونجي، ان الشحنة الاولى ارسلت بواسطة طائرة شحن وبلغ وزنها 30 طنا واحتوت على مستلزمات طبية وصحية لمكافحة فيروس كورونا.