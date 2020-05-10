تسجيل 1،383 اصابة جديدة بكورونا في ايران والوفيات 51 الفاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و 383 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 107 الف و603 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 51 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و640 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 86 الف و143 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 586 الف و 699 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي. /انتهى/.