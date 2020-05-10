الأمير السعودي محمد بن نايف يتعرض لنوبة قلبية داخل معتقله

جاء ذلك، في تغريدة لحساب المديرية على "تويتر"، نفت ما تردد عن وفاة الأمير البالغ من العمر 60 عاما.

ولفتت المديرية، إلى أن "كادرا طبيا متخصصا يشرف على الحالة الصحية للأمير بن نايف على مدار الساعة".

وفي السياق، نفت المديرية العامة للسجون أنباء وفاة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وأعلنت تعرضه لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة.

ويعتبر هذا البيان أول اعتراف رسمي سعودي باعتقال "بن نايف"، منذ تردد الأنباء عن توقيفه والأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، خلال مارس/آذار الماضي، ضمن حملة شنتها السلطات مؤخرا، وطالت عددا من كبار أمراء العائلة المالكة.

واعتبر مراقبون أن اعتقال الأميرين "بن نايف" و"بن عبدالعزيز"، قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" العرش خلفا لأبيه؛ لأنهما بديلان محتملان لتولي الحكم في المملكة.

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