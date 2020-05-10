200 الف من عمالة الهند في دبي يطالبون الرحيل عنها

وأشارت السفارة الهندية في أبوظبي، إلى أن الأرقام تشهد زيادة على مدار الساعة، حيث ستستمر عملية جمع البيانات، وبعد ذلك يتم تحليلها لمساعدة الحكومة الهندية في خطوتها لتنفيذ عودة المواطنين الهنود العالقين على مستوى دول العالم.

ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات نحو 3.3 ملايين شخص.

وأكدت السفارة أن الأولوية ستعطى للعمال الذين يواجهون صعوبات كبيرة في المعيشة، والحالات الطبية الحرجة، والنساء الحوامل، وكبار السن والطلاب، وبعض العالقين في المطارات.

وفتحت السفارة باب التسجيل عبر الإنترنت لمواطنيها الخميس الماضي، وشهد اليوم الأول تسجيل 25 ألف مواطن.

ومن المقرر أن تطلق نيودلهي جسر جوي لإعادتهم، هذا الأسبوع.