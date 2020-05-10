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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٢٢ م

الحرس الثوري يخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة

الحرس الثوري يخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة

أعلن قائد الفضاء في قوات الجو فضائية للحرس الثوري العميد "جعفر آبادي"، اليوم الأحد، أن "حرس الثورة يخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة".

وقال قائد الفضاء في قوات الجو فضائية للحرس الثوري : "بدعاء قائد الثورة وشعبنا الغالي ومساعدة العلماء في الحرس الثوري ووزارة الدفاع نخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة".

وأكد العميد جعفر آبادي: إن تحقيق ذلك يتطلب استمرارية البرامج الفضائية التي ستتحقق بعون الله وبدعم من السلطات.

وأکد أنه جميع الفرق التي تصمم وتبني وتحكم في الأقمار الصناعية بالتقريب هم من الشباب الإيراني وقال: أصرح أن 90٪ من هؤلاء الأعزاء هم تحت سن 30 عامًا ، وجميع المتخصصين الذين لهم دور مباشر في المشروع درسوا في الجامعات المحلية دون استثناء./انتهى/

رمز الخبر 1904001

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