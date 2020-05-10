الحرس الثوري يخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة

وقال قائد الفضاء في قوات الجو فضائية للحرس الثوري : "بدعاء قائد الثورة وشعبنا الغالي ومساعدة العلماء في الحرس الثوري ووزارة الدفاع نخطط لزيادة الارتفاع المداري والوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر في السنوات المقبلة".

وأكد العميد جعفر آبادي: إن تحقيق ذلك يتطلب استمرارية البرامج الفضائية التي ستتحقق بعون الله وبدعم من السلطات.

وأکد أنه جميع الفرق التي تصمم وتبني وتحكم في الأقمار الصناعية بالتقريب هم من الشباب الإيراني وقال: أصرح أن 90٪ من هؤلاء الأعزاء هم تحت سن 30 عامًا ، وجميع المتخصصين الذين لهم دور مباشر في المشروع درسوا في الجامعات المحلية دون استثناء./انتهى/